Yemi Bamiro è a bordo del progetto come regista di "The Astroworld Tragedy", mentre Hannah Poulter sarà co-regista e produttrice. Otto persone sono morte sul posto nel novembre 2021 e i medici legali della contea di Harris hanno confermato che altre due persone sono morte a causa delle ferite riportate pochi giorni dopo. La causa ufficiale del decesso è stata l'asfissia da compressione- Le vittime avevano un'età compresa tra i 9 e i 27 anni. In totale, al festival hanno partecipato circa 50.000 persone. Il resto della serie “Trainwreck” è destinato ad approfondire altri disastri, tra cui "scandali politici, bufale mediatiche, società simili a sette e debacle nei reality", secondo quanto riporta il comunicato stampa. Gli episodi successivi a "The Astroworld Tragedy" saranno pubblicati da Netflix nelle sette settimane successive, concludendo il ciclo di puntate il 29 luglio.