Until Dawn: Fino all'Alba, il film diretto da David F. Sandberg, segue un gruppo di amici decisi a trascorrere un weekend in un rifugio sciistico per commemorare l'anniversario di una misteriosa scomparsa. Un anno dopo la sparizione della sorella Melanie, Clover (Ella Rubin), è infatti riuscito convincere i suoi amici a seguirlo nella remota valle dove lei è svanita senza lasciare traccia, nella speranza di trovare risposte. Durante l'esplorazione di un centro visitatori abbandonato, il gruppo viene braccato da un enigmatico assassino mascherato che li massacra uno dopo l'altro... solo per risvegliarsi all’inizio della stessa notte. Intrappolati in un loop temporale, i ragazzi sono costretti a rivivere il terrore più e più volte, ma ogni ciclo porta con sé una nuova e sempre più terrificante minaccia. Mentre il numero di vite a loro disposizione sembra limitato, il gruppo inizia a comprendere che l'unica via di fuga è resistere fino all'alba. Ma con il terrore che si rinnova a ogni ciclo, riusciranno a trovare la chiave per sopravvivere... prima che sia troppo tardi?.