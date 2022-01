"Van Gogh – I Girasoli" è il docufilm evento in arrivo in sala il 17-18-19 gennaio, diretto da David Bickerstaff e parte della collana Art Icon. Di cosa parla? Di quelli che molti scambiano per un unico capolavoro, ma che sono in realtà cinque dipinti di girasoli in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo.