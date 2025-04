Conosciuto come "la più grande promessa mai realizzata", Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni '90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trenta anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Ruben riesce a convincere Sonny a tornare in FORMULA 1 come ultima speranza per salvare la squadra e affermarsi come miglior pilota al mondo. Sonny correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all’interno del team. Ma mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che in FORMULA 1 il tuo compagno di squadra rappresenta la tua concorrenza più spietata - e la strada verso la redenzione è qualcosa che non puoi percorrere da solo.