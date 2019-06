Frozen 2: il trailer

Elsa, il passato non è come sembra. Devi trovare la verità. Va' a nord, oltre le terre incantate, verso l'ignoto. Va', fa' attenzione. Temevamo che i poteri di Elsa fossero troppo per questo mondo. Ora dobbiamo sperare... che bastino. Non permetterò che le accada nulla.