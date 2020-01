Gravidanza: nutrienti e dove trovarli

Ci sono una serie di nutrienti che si rivelano particolarmente importanti per la corretta crescita del feto e per la salute della mamma. E’ essenziale quindi assicurarsene la giusta quantità in gravidanza, portando a tavola i cibi che ne sono più ricchi e prevedendo, quando necessario e su consiglio del medico, le opportune integrazioni.