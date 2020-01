Alimentazione in gravidanza: fabbisogno calorico

La giusta dieta in gravidanza aiuta a mantenere il peso della futura mamma nella norma, le garantisce il giusto apporto di calorie e nutrienti, tiene lontano il rischio di carenze, tutti fattori che assicurano una gravidanza serena e sicura per la donna e una crescita sana per il suo bambino.