Diabete gestazionale e tiroide

Il diabete gestazionale è una condizione diabetica che si verifica in gravidanza. Consiste in un’alterazione del metabolismo del glucosio per cui, durante la gestazione, si assiste a un aumento dei valori della glicemia basale. Per quanto riguarda la tiroide, nei primi 3 mesi della gravidanza questa ghiandola aumenta la produzione di ormoni tiroidei per far fronte alle esigenze dell’embrione. E’ importante, quindi, assicurare alla donna la giusta riserva di iodio.