MasterChef 8: Attenti al Mappazzone - Giuseppe vs Gerry

Gerry risponde alla sfida di Giuseppe nel nuovo gioco di MasterChef 8. I due concorrenti hanno solo 30 secondi per dire al compagno qualunque ingrediente gli passi per la testa. Spetterà poi a Gerry unirli tutti in una ricetta degna di MasterChef.