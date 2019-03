Masterchef 8: puntata 18

Al Centro Sportivo Pio XI di Roma gli aspiranti chef dovranno cucinare un pranzo per due squadre di calciatori molto particolari: seminaristi e sacerdoti si sfideranno infatti in una partita amichevole della Clericus Cup, il campionato di calcio vaticano promosso dal Centro Sportivo Italiano. La brigata che non riuscirà a soddisfare il palato dei calciatori dovrà affrontare il Pressure Test e uno di loro dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef 8.