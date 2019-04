Finale MasterChef Italia 2019: anticipazioni

Solo in 20 sono riusciti a varcare la soglia della cucina più eccitante d’Italia, la cucina di MasterChef, in quattro sono arrivati all’ultimo scontro. Valeria, Gilberto, Gloria, Alessandro, solo uno vincerà 100.000 euro in gettoni d’oro, pubblicherà il suo primo libro di ricette e si aggiudicherà il titolo di ottavo MasterChef italiano.