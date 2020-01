Feniglia, Ciafani di Legambiente: musica aiuta ambiente

Quest'iniziativa è importante perché grazie a un artista della musica straordinario abbiamo coinvolto centinaia di persone e la musica ha un ruolo fondamentale anche per affrontare i temi ambientali, la crisi climatica piuttosto che l'emergenza rifiuti nei mari, è stato così negli anni '80 quando il mondo ha conosciuto il problema della fame in Africa con Live Aid, quando ho conosciuto Nelson Mandela che era imprigionato in Sudafrica, che poi una mobilitazione che ha permesso la sua liberazione. La musica può permettere anche di rendere più consapevoli i cittadini in Italia, in Europa e nel mondo, che la crisi climatica e l'emergenza rifiuti nel mare e negli oceani sono un problema reale, ma che si può affrontare e risolvere. Grazie a iniziative come queste diamo un contributo per aumentare questa consapevolezza.