Il giorno della terra, la programmazione di sky

Indisturbate, queste piccole tartarughe stanno nascendo cosi, su una spiaggia vuota e senza pericoli. Sono il simbolo della natura che si riappropria dei propri spazi in un momento in cui l'uomo, contro la sua volontà, è assente. Immagini che fanno riflettere, soprattutto nella giornata della terra, l'assenza dell'uomo fa tornare a scoprire animali difficili da intercettare, spazi che in fretta si allargano e rifioriscono. L'Earth day è sempre più spesso riflessione, sempre più spesso il giorno del basta, dobbiamo intervenire, la terra ha bisogno di aiuto. Salvo poi ricominciare tutto come il giorno prima, manifestazioni e appuntamenti negli anni si sono ripetuti, fin dal 1970, primo giorno della terra, quest'anno gli appuntamenti cambiano, il coronavirus detta le regole tutti si adeguano, Sky per prima, con una programmazione dedicata, perché è necessario stare a casa. National Geographic, organizza cosa ci dice la Terra. una maratona in live streaming di cui Sky Tg24 è media partner. 7 ore di live streaming no-stop 17 pannel e oltre 30 ospiti e un'orchestra per fare il punto sulla situazione che il pianeta sta vivendo. In questo momento a valutare problemi o soluzioni che saranno rilevanti da ora al 2030. Sky da sempre vicina al tema propone una grande selezione, con documentari, film e programmi pensati per coinvolgere e rendere più consapevoli gli spettatori. Sky Arte, Sky cinema, National Geographic, Discovery science, Laeffe e i canali per bambini, idea junior e cartoon network, tutti impegnati in una programmazione ad hoc, disponibile anche on demand. Il 50° Earth day al tempo del coronavirus forse, sarà l'occasione per cambiare qualcosa, davvero.