Riccione, Mia la delfina che compie 11 anni

Questa è una torta particolare un po' pesantina da digerire, fatta di pesce e in particolare, aringhe e capelin pesa circa due chili quindi abbastanza. Una torta speciale per un palato altrettanto speciale al parco Oltremare di Riccione. Una festa in più, in questi giorni. E' per Nia, infatti, oggi è un giorno molto particolare perché è il suo compleanno compie 11 anni. E' una delfina molto speciale, perché si vede che è giovane è molto giocherellona. Una forma invidiabile la sua 150 chili due metri e mezzo di lunghezza, Mia è la più giovane del gruppo delle femmine, l'unica a esibirsi nel salto avvitato. Tra loro troviamo Pelè, la più vecchia tra i delfini in Europa, 55 anni e sembra proprio non sentirli. E' la delfina più equilibrata che abbiamo e aiuta noi se abbiamo magari delle piccole difficoltà a volte anche in acqua è veramente fantastica o anche fra di loro, perché è quella che poi sistema tutti i vari equilibri sociali fra il gruppo. Facciamo tanta ricerca scientifica per capire meglio dove vivono questi animali, ma anche come sono fatti. Infatti in questi ultimi anni abbiamo intrapreso anche un tipo di addestramento che va proprio a vedere come questi animali riescono a ragionare e abbiamo visto che hanno tutti dei fischi firma, quindi, quando si incontrano si chiamano e si presentano proprio questi fischi firma. Stando insieme a loro riusciamo a capirli e riusciamo anche a vedere come sono fatti e ognuna ha un carattere diverso l'uno dall'altro. Quindi sono proprio come noi. Ovviamente bisogna rispettare non solo gli animali, ma soprattutto l'ambiente in cui vivono quindi rispettiamo i mari, abbiamo una campagna di sensibilizzazione che si chiama Save the species e per chi vuole aderire può andare a vedere sul nostro sito.