Ginevra, stallo negli accordi globali sulla plastica

00:01:00 min
|
36 minuti fa

I negoziati per creare un accordo globale sull'inquinamento da plastica rischiano di concludersi senza una vera intesa, mentre i Paesi corrono alla ricerca di un potenziale compromesso decisivo nell'ultimo giorno di negoziati a Ginevra. Questo trattato è nato con l'obiettivo di ridurre e prevenire i danni causati dalla plastica all'ambiente e alla salute umana. Noto anche come Accordo Globale sulla Plastica (GPA), mira ad affrontare l'intero ciclo di vita di questo materiale, dalla produzione allo smaltimento. .

Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazioneBerlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
ambiente
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
00:01:00 min
| 1 giorno fa
Legambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima saluteLegambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima salute
ambiente
Legambiente: "Mare e laghi italiani non in ottima salute"
00:01:36 min
| 1 giorno fa
I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registratoI dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato
ambiente
I dati di Copernicus: luglio 2025 il terzo più caldo mai registrato
00:02:01 min
| 7 giorni fa
ERROR! PHD21876ERROR! PHD21876
ambiente
Innovatori, l'intervista a Nino Tronchetti Provera
00:25:08 min
| 9 giorni fa
Laboratorio climatologia alpina, i dati del pluviometro sul RosaLaboratorio climatologia alpina, i dati del pluviometro sul Rosa
ambiente
Laboratorio climatologia alpina, i dati del pluviometro sul Rosa
00:02:02 min
| 15 giorni fa
Incendi Spagna: forestali e pompieri al lavoro a El ArenalIncendi Spagna: forestali e pompieri al lavoro a El Arenal
ambiente
Incendi Spagna: forestali e pompieri al lavoro a El Arenal
00:01:00 min
| 15 giorni fa
Incendio minaccia El Arenal in Spagna centraleIncendio minaccia El Arenal in Spagna centrale
ambiente
Spagna, incendio vicino El Arenal: bruciati oltre 500 ettari
00:01:00 min
| 15 giorni fa
Incendio Portogallo, rogo a Canelas nella regione di AroucaIncendio Portogallo, rogo a Canelas nella regione di Arouca
ambiente
Incendio Portogallo, rogo a Canelas nella regione di Arouca
00:01:00 min
| 16 giorni fa
Clima, overshoot day 24 luglio, finite le risorse della Terra per il 2025Clima, overshoot day 24 luglio, finite le risorse della Terra per il 2025
ambiente
Clima, overshoot day 24 luglio, finite le risorse della Terra per il 2025
00:01:56 min
| 21 giorni fa
FL INCENDI GRECIAFL INCENDI GRECIA
ambiente
Grecia, moria di abeti sul monte Kalavryta per la siccità
00:01:00 min
| 21 giorni fa
Strage Val di Stava, Mattarella: tragedia causata dall'uomoStrage Val di Stava, Mattarella: tragedia causata dall'uomo
ambiente
Strage Val di Stava, Mattarella: tragedia causata dall'uomo
00:00:51 min
| 26 giorni fa
Strage Val di Stava, Mattarella: il profitto fu più importante dei dirittiStrage Val di Stava, Mattarella: il profitto fu più importante dei diritti
ambiente
Strage Val di Stava, Mattarella: il profitto fu più importante dei diritti
00:00:49 min
| 26 giorni fa
