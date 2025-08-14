Ginevra, stallo negli accordi globali sulla plastica

I negoziati per creare un accordo globale sull'inquinamento da plastica rischiano di concludersi senza una vera intesa, mentre i Paesi corrono alla ricerca di un potenziale compromesso decisivo nell'ultimo giorno di negoziati a Ginevra. Questo trattato è nato con l'obiettivo di ridurre e prevenire i danni causati dalla plastica all'ambiente e alla salute umana. Noto anche come Accordo Globale sulla Plastica (GPA), mira ad affrontare l'intero ciclo di vita di questo materiale, dalla produzione allo smaltimento. .