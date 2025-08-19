Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte

Le mani, rapide e precise, tagliano i grappoli dalle viti, le ceste si riempiono velocemente. Siamo tra i filari di Pinot nero e Chardonnay, ove per lo spumante metodo classico altalanga di OCG 15 degli oltre 300 ettari della cooperativa La Torre di Castelrocchero nell'astigiano, tra queste colline patrimonio Unesco. Qui si vendemmia già dal 13 agosto mai accaduto prima. Il gran caldo di quest'anno ha fatto maturare l'uva con ampio anticipo, una tendenza che progressivamente ha accelerato nell'ultimo lustro. "Parliamo di due settimane di anticipo rispetto a cinque anni fa. Noi come Confagricoltura stiamo monitorando questo cambiamento climatico per aiutare le nostre aziende sia in termini logistici sia in termini di tempo e di qualità dell'uva. Già, perché queste temperature così elevate possono influire anche sulla qualità del vino che si va a produrre se non si vendemmia nei tempi giusti. "Una vera corsa contro il tempo. Dobbiamo raccogliere le uve al giusto momento della maturazione in modo da ottenere dei prodotti ad altissimo livello di un'altissima qualità. Partiamo da vendemmiare alle 06:00 del mattino, finiamo a 12, in modo tale da ottenere delle uve fresche e pronte per essere lavorate in cantina. Velocità dunque, ma anche difficoltà a reperire la manodopera con questo caldo torrido per una vendemmia sempre più anticipata se pensiamo che negli anni 80 la norma era questa. "Ricordo che circa 40 anni fa le prime i primi Chardonnay che venivano vendemmiati erano dopo la metà di settembre. Adesso siamo praticamente di anticipo di un mese e anche 40 giorni. Il clima è sempre più torrido e quindi il periodo vendemmiale si stringe sempre di più, si vendemmia solo al mattino per salvaguardare la qualità dell'uva e quindi quello che poi andrà in bottiglia". .

