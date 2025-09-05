Landscape Festival 2025, a Bergamo nuovo ecosistema urbano

00:01:57 min
|
1 ora fa

Ripensare le città per ridurre le isole di calore, de-impermeabilizzare i suoli e aumentare il verde urbano. Sono questi i temi attorno a cui ruota questa edizione del Landscape Festival, intitolato New Urban Ecosystem. Come ogni anno torna al centro del festival Piazza Vecchia, che questa volta diventa una green square firmata dalla garden designer britannica Sarah Price, tra gli ideatori dei giardini olimpici di Londra 2012. Un'installazione che intreccia arte e natura urbana, ispirata ai colori dei capolavori presenti nell'Accademia Carrara. Il programma include meeting con esperti da tutto il mondo, workshop su botanica e pianificazione urbana e seminari dedicati alla gestione degli alberi e alla mobilità sostenibile. "La nostra manifestazione si fonda su due principi: formazione e partecipazione. La partecipazione è data dalla piazza aperta a tutta la città, gratuita. La formazione invece è data da momenti specifici, studiati a lungo, che consentono a chi si iscrive di avere degli approfondimenti che può avere solo qua e solo in questo periodo". Un appuntamento che, come sottolineano gli organizzatori, è un laboratorio a cielo aperto, capace di unire arte, natura e comunità per ridisegnare il futuro urbano di Bergamo e non solo. "L'interrogativo che tutti noi ci poniamo in questi anni è come si pone la città antropizzata con la necessità di includere nella stessa città la natura, l'ambiente e la sostenibilità. E, diciamo, 24, Bergamo. .

