Legambiente: "Mare e laghi italiani non in ottima salute"

Inquinamento, crisi climatica e sistemi di depurazione non all'altezza minacciano il mare e i laghi italiani. Il bilancio delle campagne di Legambiente, Goletta Verde e Goletta dei laghi, restituisce una chiara fotografia. Nell'estate 2025, su 388 campionamenti effettuati dall'associazione ambientalista nelle acque costiere e lacustri di 19 regioni, il 34% è risultato oltre i limiti di legge, vale a dire un campione su tre. Le foci dei fiumi, i canali e i corsi d'acqua che sfociano a mare o in un lago si confermano anche quest'anno i punti critici. Il 54% dei campioni analizzati, 101 su 188, è risultato inquinato o fortemente inquinato. Situazione decisamente migliore per quelli prelevati in mare o nelle acque del lago, ossia in aree lontane da foci o scarichi. In questo caso solo il 15% delle analisi è risultato oltre i limiti di legge. "Per prevenire l'inquinamento", spiegano dall'associazione impegnata nella tutela dell'ambiente, "bisogna intervenire sulle cause all'origine, ossia sugli scarichi non depurati e sugli sversamenti illegali nelle acque superficiali". Un altro problema è quello della crisi climatica. Legambiente ha calcolato che a giugno e luglio la temperatura media delle acque superficiali del Mediterraneo è stata di 25,4 gradi, la più calda dal 2016 a oggi. Non solo brutte notizie, però. Durante la navigazione della Goletta Verde, l'equipaggio ha avvistato un gruppo di delfini in direzione Maratea. E poi il successo dei “Tarta Dogs”, le unità cinofile che contribuiranno alla salvaguardia delle tartarughe caretta caretta.