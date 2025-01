Le temperature sono sempre più alte e le precipitazioni nevose sempre più rare: sono calate del 2,7% negli ultimi 50 anni, secondo il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Il cambiamento climatico non risparmia neppure il turismo invernale: oltre 200 impianti di risalita sono dismessi in Italia e altri sopravvivono grazie a neve artificiale e denaro pubblico.