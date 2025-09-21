Salone nautico Genova, navigare nel rispetto dell’ambiente

Orizzonte e libertà. Un vento perfetto per invertire la rotta in pochi secondi, l'intreccio silenzioso dei cordami e il Salone Nautico Internazionale a Genova apre le vele sulle signore del mare e sui catamarani, sempre più agili e performanti Come questo dalla raffinatezza francese. È tedesca l'ammiraglia, quasi 24 metri, prestazioni da regata e comfort da crociera. Italiano in ogni dettaglio il progetto di Grand Soleil 72, gioiello tra emozione e comfort. "Che tipo di viaggi si possono intraprendere con un'imbarcazione così?" "Abbiamo avuto un cliente, con la numero uno dei 72, che quest'inverno è andato ai Caraibi. Adesso la barca è in Mediterraneo. Ha girato Palma, Grecia ed è tornato adesso in Italia". Questa invece è l'unica barca a vela in alluminio, fresca di cantiere, ideale per le sfide dell'oceano e viaggi come il giro del mondo, dotata di pannelli solari e idrogeneratori. Per restare nei mari della costa italiana, si sale a bordo di classici gommoni a basso impatto ambientale. "Parliamo di Sardegna, parliamo di calette, parliamo di mare cristallino e parliamo di mare che va rispettato con questi mezzi che non rovinano i nostri fondali. Essendo medio piccoli anche l'ancoraggio consente di fare tutto in sicurezza". Innovazione GPS e illuminazione sincronizzata negli allestimenti. "Con un ecosistema connesso, dai nostri schermi, ai nostri impianti audio a bordo, all'illuminazione per semplificare e rendere più sicura possibile la navigazione". La tradizione fa rotta verso il futuro. .