Salone nautico Genova, navigare nel rispetto dell’ambiente

00:01:37 min
|
1 ora fa

Orizzonte e libertà. Un vento perfetto per invertire la rotta in pochi secondi, l'intreccio silenzioso dei cordami e il Salone Nautico Internazionale a Genova apre le vele sulle signore del mare e sui catamarani, sempre più agili e performanti Come questo dalla raffinatezza francese. È tedesca l'ammiraglia, quasi 24 metri, prestazioni da regata e comfort da crociera. Italiano in ogni dettaglio il progetto di Grand Soleil 72, gioiello tra emozione e comfort. "Che tipo di viaggi si possono intraprendere con un'imbarcazione così?" "Abbiamo avuto un cliente, con la numero uno dei 72, che quest'inverno è andato ai Caraibi. Adesso la barca è in Mediterraneo. Ha girato Palma, Grecia ed è tornato adesso in Italia". Questa invece è l'unica barca a vela in alluminio, fresca di cantiere, ideale per le sfide dell'oceano e viaggi come il giro del mondo, dotata di pannelli solari e idrogeneratori. Per restare nei mari della costa italiana, si sale a bordo di classici gommoni a basso impatto ambientale. "Parliamo di Sardegna, parliamo di calette, parliamo di mare cristallino e parliamo di mare che va rispettato con questi mezzi che non rovinano i nostri fondali. Essendo medio piccoli anche l'ancoraggio consente di fare tutto in sicurezza". Innovazione GPS e illuminazione sincronizzata negli allestimenti. "Con un ecosistema connesso, dai nostri schermi, ai nostri impianti audio a bordo, all'illuminazione per semplificare e rendere più sicura possibile la navigazione". La tradizione fa rotta verso il futuro. .

Clean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il PoClean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il Po
ambiente
Clean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il Po
00:02:04 min
| 1 giorno fa
pubblicità
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossileOndate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
ambiente
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
00:10:58 min
| 6 giorni fa
Landscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbanoLandscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbano
ambiente
Landscape Festival 2025, a Bergamo nuovo ecosistema urbano
00:01:57 min
| 16 giorni fa
Temporale provoca tempesta di sabbia in ArizonaTemporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
ambiente
Temporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
00:01:08 min
| 25 giorni fa
Come si ricicla la plasticaCome si ricicla la plastica
ambiente
Come si ricicla la plastica
00:02:38 min
| 27 giorni fa
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anniGhiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
ambiente
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
00:02:20 min
| 30 giorni fa
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in PiemonteCambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
ambiente
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
00:02:00 min
| 1 mese fa
L'agonia del ghiacciaio Ventina in LombardiaL'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
ambiente
L'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
00:02:23 min
| 1 mese fa
Zero termico, in estate superati i 5000 metriZero termico, in estate superati i 5000 metri
ambiente
Zero termico, in estate superati i 5000 metri
00:02:05 min
| 1 mese fa
plasticaplastica
ambiente
Ginevra, stallo negli accordi globali sulla plastica
00:01:00 min
| 1 mese fa
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazioneBerlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
ambiente
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
00:01:00 min
| 1 mese fa
Legambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima saluteLegambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima salute
ambiente
Legambiente: "Mare e laghi italiani non in ottima salute"
00:01:36 min
| 1 mese fa
Clean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il PoClean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il Po
ambiente
Clean-up Day 2025, a Torino si ripulisce il Po
00:02:04 min
| 1 giorno fa
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossileOndate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
ambiente
Ondate di calore, le responsabilità del mondo del fossile
00:10:58 min
| 6 giorni fa
Landscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbanoLandscape Festival 2025, a Bergamo per un nuovo ecosistema urbano
ambiente
Landscape Festival 2025, a Bergamo nuovo ecosistema urbano
00:01:57 min
| 16 giorni fa
Temporale provoca tempesta di sabbia in ArizonaTemporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
ambiente
Temporale provoca tempesta di sabbia in Arizona
00:01:08 min
| 25 giorni fa
Come si ricicla la plasticaCome si ricicla la plastica
ambiente
Come si ricicla la plastica
00:02:38 min
| 27 giorni fa
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anniGhiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
ambiente
Ghiacciaio del Ventina, arretrato di 400 metri in 10 anni
00:02:20 min
| 30 giorni fa
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in PiemonteCambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
ambiente
Cambiamento climatico, vendemmia anticipata in Piemonte
00:02:00 min
| 1 mese fa
L'agonia del ghiacciaio Ventina in LombardiaL'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
ambiente
L'agonia del ghiacciaio Ventina in Lombardia
00:02:23 min
| 1 mese fa
Zero termico, in estate superati i 5000 metriZero termico, in estate superati i 5000 metri
ambiente
Zero termico, in estate superati i 5000 metri
00:02:05 min
| 1 mese fa
plasticaplastica
ambiente
Ginevra, stallo negli accordi globali sulla plastica
00:01:00 min
| 1 mese fa
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazioneBerlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
ambiente
Berlino, un tuffo nel fiume contro il divieto di balneazione
00:01:00 min
| 1 mese fa
Legambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima saluteLegambiente: mare e laghi italiani non godono di ottima salute
ambiente
Legambiente: "Mare e laghi italiani non in ottima salute"
00:01:36 min
| 1 mese fa
Playlist di tendenza
pubblicità