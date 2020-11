In una riserva naturale nel Nuovo Galles del Sud in Australia due canguri hanno dato prova delle loro abilità di pugili. Come ha spiegato Rae Harvey in questa riserva si trovano gli animali scampati agli incendi che hanno devastato il bush australiano lo scorso inverno. Tra loro ci sono diversi maschi, che ora lottano per avere la supremazia del branco. Credit: Wild 2 Free Kangaroo Sanctuary via Storyful.