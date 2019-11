A 26 Viadotto Pecetti, maltempo e limiti viabilità

È tornato il maltempo, qui Liguria e oggi è allerta arancione. Io mi trovo proprio sopra i due viadotti incriminati. Quello che vedete, quello che vi stiamo mostrando adesso è il viadotto del Pecetti. Ecco i due viadotti che sono stati chiusi e poi riaperti nell'arco di poche ore. Chiusi l'altro ieri alle 21:30, riaperti dieci mattina alle… ieri mattina alle 10:30, perché la Procura di Genova ha chiesto delle verifiche. Ecco, lo vedete, il traffico è molto molto intenso, perché la carreggiata, praticamente una parte della carreggiata è stata… è stata chiusa perché considerata poco sicura. Ma per capire bene quale sia lo stato di questi viadotti, ascoltiamo direttamente le parole del Procuratore di Genova. La corsia di sorpasso è quella che è in pendenza di circa il 105% inferiore al piano orizzontale, perché la carreggiata è in pendenza e quindi determina uno scorrimento delle acque verso la corsia di sorpasso. L'autostrada, parliamo della carreggiata in ascesa e lì si è determinato, nella parte sottostante, un forte degrado. Per fare un esempio, è come se in un balcone, in una soletta di un balcone, sotto la soletta del balcone si sgretolasse la soletta e ci fosse soltanto buona la consistenza della parte piastrellata di sopra.