A Firenze l'esercito produce disinfettanti per le mani

“Buongiorno da Firenze. Il ministro Lorenzo Guerini della Difesa si è impegnato molto per l'approvazione di un decreto che prevede anche un grande impegno da parte dell'esercito, 4800 gli uomini impegnati, 321 i mezzi, tra ambulanze e aerei. Ci sarà anche l'assunzione di 120 medici e 200 infermieri e verranno organizzati due ospedali da campo a Piacenza e a Crema. Qui siamo allo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze. Qual è il vostro contributo, colonnello?” “Grazie a questo articolo che il ministro Guerini ha fatto inserire nell'ultimo Dpcm, lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, che è un'unità produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa, l'unica officina farmaceutica dello Stato, è stato autorizzato a produrre e distribuire, quindi non solo nell'ambito delle forze armate, ma per tutto il Paese, soluzioni ad azione disinfettante. Ho qui una tanica del primo prodotto che abbiamo già messo in produzione e stiamo già distribuendo internamente alle forze armate e proprio grazie a questa autorizzazione potremo cominciare a coordinarci con la Protezione Civile per distribuirlo anche attraverso di loro a tutti gli ospedali. Questa è la formulazione dell'OMS, quindi è un disinfettante specifico, anche con un'azione virucida, e, contenendo glicerina, questa formulazione è praticamente impiegabile soprattutto per la disinfezione delle mani. Ora noi siamo partiti molto di corsa, come sempre siamo stati abituati a fare nelle emergenze, quando abbiamo fatto la produzione per l'Oseltamivir nel 2009 con l' H1N1, stiamo già ragionando di fare anche un'altra preparazione disinfettante con una formulazione simile, che, però, può essere adoperata non solo per le mani, ma anche per il disinfettante per uso generico.” “Ecco, lei ha ricordato un'importante produzione di questo stabilimento. Nella vostra storia ne avete fatti tantissimi. Potreste anche essere impiegati per la produzione di farmaci contro questa nuova emergenza?” “Sicuramente sì, perché noi normalmente produciamo farmaci orfani e farmaci carenti per la cura delle malattie rare. Abbiamo e continuiamo a produrre farmaci per circa tremila pazienti. Stiamo già facendo dei ragionamenti con i vertici del Ministero della Difesa e, ovviamente, ci rendiamo assolutamente disponibili per poter ampliare e mettere a disposizione, ovviamente, questa attività produttiva per la popolazione civile, perché per noi è motivo d'orgoglio, così come per l'Agenzia Industrie Difesa.” “Ringraziamo il colonnello Medica.” “Grazie a lei.” “Da Firenze è tutto. Linea a voi allo studio.”