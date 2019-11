Acqua alta Venezia, chiuso il teatro La Fenice

Il corpo è sano, ma il cuore non funziona. Descrive così la situazione del teatro La Fenice Ruggero Peraro, responsabile affari generali, che, come tanti suoi colleghi, da martedì sera è impegnato a trovare una soluzione per essere pronto a mettere in scena la prima prevista per il 24 novembre. Sarà complicato perché l'acqua ha allagato tutta la parte sottostante il teatro e i locali tecnici. “L'acqua è entrata all'interno dei locali ubicati sotto il teatro, dove ci sono gli impianti tecnologici del teatro, e ci ha messo in ginocchio. Ci ha messo in ginocchio perché abbiamo dovuto staccare l'energia elettrica per garantire la sicurezza anche del teatro stesso e questo ha fatto sì che le pompe non funzionassero più. Si sono allagati tutti i locali. Qua, nello specifico, l'acqua è arrivata fino a questo livello”. L'acqua ha sommerso letteralmente quadri elettrici e non solo. “Abbiamo tolto tutta l'acqua che c'era in quella stanza di 300 metri quadri con tutti i quadri elettrici, questo è stato fatto. Ora si sta lavorando sulla parte elettrica, sui quadri elettrici, ma chiaramente, dopo che sono stati invasi da 1 metro e mezzo di acqua salmastra per così tante ore non si può pensare che basta accendere la luce e tutto funziona come prima”. Danni ancora incalcolabili al patrimonio artistico e ai locali storici di Venezia, come il Gran Caffè Quadri, a piazza San Marco dal 1638. Roberto Pepe, responsabile del bar ristorante stellato che ha 70 dipendenti, “non eravamo preparati” dice mentre ci mostra i danni subiti, “l'acqua ha raggiunto un livello mai visto prima”. “I danni più ingenti sono a tutte le apparecchiature, perché adesso noi vediamo la sala, ma dietro abbiamo tutte le cucine dove è andato sotto tutto, quindi tutte le parti elettriche, quelli sono i danni maggiori. Questo è il livello, lo vediamo, lo avevo accennato prima, dell'acqua, è arrivato negli stucchi”. E mente si pulisce e asciuga in ogni angolo della città, si guarda al cielo e al mare.