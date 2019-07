Addio a Iacocca, padre della Mustang

È morto all'età di 94 anni Anthony Iacocca leggenda dell'industria automobilistica americana. Nato in Pennsylvania nel 1924, era figlio di immigrati italiani. Parlava spesso delle sue radici e di come l'America ricompensi il duro lavoro. Laureatosi in ingegneria in soli 4 anni, entrò in Ford nel 1946. Ma qui capì di essere più portato per il marketing, settore in cui brillò, inventando campagne di successo che risollevarono le vendite in momenti di crisi. Fu il padre della celebre Mustang, prodotta dal 1964 ai giorni nostri in più di 10 milioni di esemplari. A soli 40 anni divenne Presidente della Ford Division, ma la sua storia con l'azienda era destinata a finire. Nel 1978, Henry Ford II lo licenziò, giustificando la decisione con una semplice antipatia. Ma Iacocca rimase disoccupato lungo. Dopo qualche settimana accettò la presidenza della Chrysler che in quel momento stava affrontando una profonda crisi. Non trovando acquirenti per il salvataggio si rivolta il Governo federale per un prestito di 1,5 miliardi di dollari, che venne restituito 7 anni. A prezzo di grandi sacrifici: chiusure di impianti, riduzioni salariali e licenziamenti. Ma salvò l'azienda dalla bancarotta. Lanciò un modello di auto piccola e a basso consumo. E negli anni successivi anche i primi monovolume e minivan. Nel 2009 il Segretario ai trasporti Americano, definì Marchionne la nuova generazione di Iacocca. Rassegnò le sue dimissioni nel 1992, ma rimase sempre legato all'azienda. Oggi FCA lo ricorda così “Lee ci ha dato una visione che è quella che ci guida ancora oggi. caratterizzata da duro lavoro, dedizione e grinta.”