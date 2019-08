Affidi illeciti, Bonafede incontra sindaci Val d'Enza

Sono qui per ascoltare i Sindaci, le associazioni, le famiglie. Il Ministro della Giustizia arriva a Cavriago, nel reggiano, uno dei Comuni della Val d'Enza al centro dell'inchiesta sugli affidi illeciti. Da questa vicenda hanno preso il via gli accertamenti su tutto il territorio nazionale della Squadra Speciale, voluta dal Ministero. È stato un incontro molto importante per me, hanno rilevato tante cose che non vanno bene nella prassi. Io ho proprio preso appunti e li porterò all'attenzione della Squadra Speciale che abbiamo costituito al Ministero e ci lavoriamo. “Lo Stato - afferma Alfonso Bonafede - deve essere vicino ai territori quando ci sono fatti che ne stravolgono la vita, come è accaduto in questa zona. Non si riparte chiudendo gli occhi non si metterà una pietra sopra a nulla di quello che è successo, perché sarebbe un grave torto ai bambini e alle famiglie che hanno subito quello che hanno subito. Si riparte con gli occhi bene aperti su quello che è successo in passato e su quello che non dovrà più accadere in futuro. Resta ai domiciliari il Sindaco di Bibbiano Partito Democratico, non coinvolto nelle violenze sui minori, mai indagato per falso ideologico e abuso d'ufficio. “La vicenda è stata strumentalizzata politicamente”, la critica del capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, che prende parte all'incontro con il Ministro. Il Ministro Buonafede oggi ha fatto un lavoro istituzionale non più di speculazione politica. Un lavoro istituzionale da fare tutti insieme per mettere al centro l'interesse dei bambini.