Affidi illeciti, maltrattamenti in inchiesta Angeli e Demoni

Una galleria degli orrori, sta tutto nelle 277 pagine dell'ordinanza, firmata dal G.I.P. di Reggio Emilia, Luca Ramponi che dispone i sei arresti domiciliari, nell'inchiesta Angeli e Demoni. Ore e ore di intensi lavaggi del cervello su minori, durante le sedute di psicoterapia, un'agghiacciante sistema a impulsi elettrici, in grado, si legge nell'ordinanza, di alterare lo stato della memoria, in prossimità dei colloqui giudiziari. Un sistema utilizzato su bimbi, cui veniva fatto credere si trattasse di una macchinetta dei ricordi. Questi bambini venivano allontanati dalle loro famiglie, dopo essere stati suggestionati e convinti della cattiveria dei genitori o di abusi mai avvenuti. Allontanati da mamma e papà, per essere affidati ad amici e conoscenti degli operatori dei servizi sociali, tra i quali figurano titolari di sexy shop, persone psichicamente instabili e persone con figli suicidi. Due finora i casi accertati di stupro dei minori, nelle famiglie affidatarie e in comunità. I disegni dei bambini venivano falsificati, con l'aggiunta di dettagli di carattere sessuale, le abitazioni d'origine erano fatte passare per fatiscenti, quando non lo erano. Il lavaggio del cervello era completo e utilizzava spesso il linguaggio dei bambini. I terapeuti si travestivano da personaggi cattivi delle fiabe che venivano associati, nelle messe in scena organizzate per i piccoli, ai genitori d'origine, intenti a far loro del male e infine, per anni i servizi sociali hanno omesso di consegnare ai bimbi, i regali e le lettere dei genitori d'origine, lettere piene d'affetto, spesso disperate, per anni accatastati in un magazzino. La perquisizione dei Carabinieri le ha finalmente sottratte alla polvere e all'oblio.