Come funziona il blocco militare di Vo Euganeo

Siamo schierati da questa mattina, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, Carabinieri in primis, la Polizia e la Guardia di Finanza, per poter porre in essere il dispositivo che è chiamato ad isolare il Comune di Vo'. Al momento sono stati schierati 10 posti di controllo. Soltanto uno di questi consente il transito del personale in ingresso e in uscita dal Comune di Vo', soprattutto coloro i quali fanno parte delle forze di sicurezza e dei presidi sanitari, il personale sanitario, oltre ai servizi essenziali per la cittadinanza. Tutte le autorizzazioni devono essere concesse, di fatto, dalle autorità competenti per la sicurezza del territorio, quindi in primis la Prefettura, devono essere veicolate per il tramite del Centro operativo comunale o direttamente alla Prefettura oppure direttamente per il tramite del Centro operativo comunale a queste autorità.