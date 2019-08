Alan Kurdi e Open Arms cercano un porto sicuro per sbarcare

All'indomani del nuovo patto europeo sui migranti annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von Der Layen dopo l'incontro col premier Giuseppe Conte, due navi Ong sono ancora in mare alla ricerca di un porto sicuro. Per nessuna delle due potrà essere in Italia, dal momento che il ministro dell'interno Salvini ha ribadito il divieto d'ingresso nelle acque territoriali. E così la nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye dopo essersi avvicinata invano a Lampedusa è ora diretta verso Malta. Trasporta i 40 migranti soccorsi mercoledì da un gommone al largo della Libia. Tra loro c'è anche il piccolo Djokovic, chiamato così in onore del tennista numero uno al mondo. Ha 3 anni e sulla spalla la cicatrice di una ferita da arma da fuoco, procurata durante la guerra civile in Libia. Il responsabile della nave Gordon Isler ha pubblicato una sua foto sui social. Queste sono le persone da cui l'Italia deve essere protetta, ha scritto ironicamente. A chiedere un porto sicuro per lo sbarco è anche Open Arms della spagnola Pro Activa, a bordo 123 persone salvate in un doppio intervento. Portano sul corpo i segni evidenti delle torture subite in Libia. Tra loro ci sono due bambini e due donne incinte, di cui una al nono mese e con le contrazioni. Intanto la procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Ionio, sequestrata settimane fa dalla guardia di finanza dopo uno sbarco a Lampedusa. L'Ong italiana Mediterranea Saving Humans, che gestisce la nave ha annunciato via Twitter di voler ritornare al più presto in mare è importante essere nel Mediterraneo, perché le persone continuano ad annegare hanno detto invece dalla Ocean Viking, la nave battente bandiera norvegese, ma supportata dalle leggi Ong francesi SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere si prepara a partire dal porto di Marsiglia diretta nel Mediterraneo centrale.