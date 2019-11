Alessandria, l'ultimo saluto ai vigili del fuoco

In corso in questo momento la cerimonia celebrata dal Vescovo di Alessandria. L'atmosfera è di grande tristezza per i tre ragazzi rimasti uccisi da questa esplosione considerata dolosa. 1500 vigili del fuoco sono arrivati da tutta Italia, i loro colori sono un'immagine a perdita d'occhio lungo le strade di Alessandria. Poi le massime cariche dello Stato: Giuseppe Conte, insieme al Ministro dell'Interno, Lamorgese, e poi il Presidente della Camera, Fico. È arrivata anche un'altra delle vittime, però, dell'esplosione, l'altro vigile del fuoco rimasto ferito è arrivato con l'ambulanza. Tra i primi ad entrare in chiesa il Procuratore di Alessandra, che sta svolgendo l'indagine su questa inquietante storia.