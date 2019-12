Alla missione "speranza e carità" la pizza della solidarietà

Maestri pizzaioli per un giorno di solidarietà. Alla missione Speranza e Carità, avuta dal Frate laico Biagio Conte, si festeggia così il Natale. All'interno delle cucine della missione, i professionisti della pizza, sotto l'egida del Rotary, hanno impastato e condito oltre 100 teglie, da condividere con i 1100 ospiti della comunità, per la maggior parte migranti. Una gara di solidarietà alla quale hanno preso parte privati che, in questo modo, hanno voluto regalare un Natale diverso agli ospiti del centro accoglienza. “Questa giornata è fatta apposta per vivere tutti insieme un momento bello. Sono state regalate dalla ditta Mogavero, da pizzaioli, persone e dal Rotary, tutta una giornata dove le pizze che verranno prodotte, 100 teglie di pizza quindi oltre 1200 pezzi da distribuire alla mensa della missione Speranza e Carità. La missione ospita più di 1100 persone e in questa giornata si terrà questo momento molto bello insieme”. Tra loro c'è anche Biagio Conte, che chiede aiuto per i più bisognosi. “Io spero di dare loro sempre più dignità e migliorare sempre più anche l’accoglienza dei tanti fratelli e sorelle e che ogni giorno la missione soccorra in questa città e in questa società”.