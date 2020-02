Allerta virus, Gallera: terza vittima in Italia

Abbiamo oggi un altro decesso a Cremona di una persona che era in oncologia, quindi con una situazione molto compromessa e che aveva anche il coronavirus e quindi è chiaro, ma vuol dire questo non solo c'è, ma ci sono delle situazioni che quando si presentano in questa forma sui pazienti più fragili, porteranno anche a questa situazione.