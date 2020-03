Allerta virus, Galli: no prove contagio cali in primavera

Io credo che chi dice questo sia speranzoso di una cosa che non ha una prova scientifica, ma nemmeno minima, nel senso che se uno ragiona sulle pandemie influenzali del passato, la spagnola è comparsa in primavera nel 1918, nel 2009 H1N1 noi il picco dell'influenza ce lo abbiamo avuto a ottobre, voglio dire. Un virus nuovo, che ha tutta una serie di persone che non sono immuni al virus, fa un po' quello che gli pare. Certamente in questo caso nessuno è immune al virus. È un virus completamente nuovo per l'umanità.