Allerta virus, madre Niccolò: è finita la disavventura

“Contento di riabbracciare tutti quanti, tutti i famigliari, tutti gli amici. Finalmente questa disavventura è finita.” “Adesso siamo già in accordo con la scuola, appena rientrerà riprenderà nuovamente a fare i suoi studi, come di dovere, sia al Sello, lì a Udine.” “Appena tutto sarà finito, tra virgolette, vuole tornare a ringraziare anche tutte le persone che l'hanno aiutato in Cina, oltre qui in Italia, ovviamente, tutti i dottori, gli assistenti dello Spallanzani, i Ministri e tutti quelli che gli sono sempre stati vicini, 24 su 24, per farlo rientrare da lì e per non fargli mancare nulla qui in Italia.”