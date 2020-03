Allo Spallanzani da oggi nuovi medici e infermieri

Oggi, ci sono nuove assunzioni degli infermieri, del personale sanitario. Solo infermieri? Anche OSS e credo anche medici, per andare incontro all'emergenza Covid. Personalmente, sono infermiere, vincitore del concorso, del Sant'Andrea. Sono stato assunto da oggi, hanno anticipato le assunzioni dal primo aprile a oggi, 23 marzo, proprio per questa emergenza. Sa già dove dovrà andare? Ancora no. I contratti, come sono? Io, ho un contratto indeterminato, proprio per il concorso, altre persone, so che hanno fatto delle assunzioni per 12 mesi. Noi, facciamo direttamente come anestesisti per unità Covid. Ci sono anche altri medici che vengono cercati? Infettivologi e pneumologi. Dodici mesi, vi hanno già detto dove starete? Non sappiamo ancora niente, dobbiamo ancora entrare.