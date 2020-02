Ancona, Lamorgese: serve censimento strutture divertimento

Prima del comitato io ho incontrato i genitori e il marito della donna che purtroppo… morti in quella tragica circostanza della discoteca. Io, oltre che a manifestare la mia vicinanza come donna, come madre, ho voluto essere qui a incontrarli come Ministro dell'Interno perché… per sentire la loro voce e soprattutto per assicurare che ci sarà il massimo impegno dell’amministrazione perché i controlli vengano svolti con maggiore efficacia. Ho detto al Prefetto, ho dato indicazioni di fare un… di scrivere ai Sindaci, di fare un censimento di quelle che sono le strutture dedicate al divertimento, autorizzate, in modo che vengano fatti controlli precisi, al di là di quelle che sono le autorizzazioni. Verificare come vengono date le autorizzazioni perché quello che è successo è di una gravità indescrivibile. Quello che è successo non si deve ripetere mai più, anche se io ho detto ai genitori che so bene che i propri figli o che la moglie e madre di quattro figli non torneranno più dai loro cari.