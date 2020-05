Anticorpi estratti dal plasma per curare il Covid19

Questo secondo filtro è un catturatore di anticorpi. Il plasma che passa di qui, si prende tutti gli anticorpi che ci sono e il liquido, arricchito di anticorpi, si accumula qui. Dato che noi abbiamo prima testato il donatore e sappiamo che ha gli anticorpi anti Covid-19, siamo sicuri che qui dentro ci sono gli anticorpi anti Covid-19. Dunque, siamo oltre le infusioni di plasma, l'istituto Negri, in collaborazione con il Papa Giovanni di Bergamo, ha avviato uno studio che estrae direttamente gli anticorpi per il Covid-19 dal plasma. Ed eccolo il virus, in un'immagine esclusiva che presto sarà pubblicata sulle riviste scientifiche. Il nostro passo avanti è costituito dal fatto che invece di prelevare tutto il plasma al donatore e di infondere al ricevente il plasma che abbiamo prelevato, che vuol dire infondergli una grande quantità di volume a persone che possono avere anche scompenso cardiaco e hanno difficoltà di respiro, noi preleviamo soltanto gli anticorpi e poi questi anticorpi, che vengono diluiti in una soluzione molto più piccola di quanto non sarebbe iniettare l'intero plasma, vengono restituiti al paziente malato che ne ha bisogno per guarire. Il donatore, dovrà avere un gruppo sanguigno compatibile con il ricevente. Il sangue che arriva dal donatore, arriva, tramite questa pompa, passa attraverso questo filtro, questo filtro dividere i globuli rossi dal plasma, i globuli rossi ritornano immediatamente al paziente. L'intuizione è stata del dottor Ruggenenti. Per dare al ricevente la stessa quantità di anticorpi che noi andiamo con una di queste sacche, bisognerebbe fare almeno quattro infusioni di plasma, da quattro donatori diversi. Per concludere la fase di studio ci vorrà ancora un mese, è doverosa la cautela, ma i risultati al momento sono molto incoraggianti.