Arcuri : abbiamo mascherine per affrontare fase 2

Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno, dal momento in cui ci verrà richiesto e dal giorno in cui sarà necessario. Continueremo a distribuire a titolo gratuito i dispositivi di protezione individuale al sistema sanitario e parasanitario come già facciamo dall'inizio dell'emergenza. Distribuiremo le mascherine anche alla pubblica amministrazione, ai trasporti pubblici, alle forze dell'ordine, a tutte le componenti del sistema pubblico che ricominceranno a vivere a partire dal 4 maggio. Abbiamo inoltre deciso di distribuire, a partire da quella data, i dispositivi di protezione individuale anche alle RSA.