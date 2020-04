Arcuri: battaglia non finita, no alla normanlità

Astenetevi dal pensare che sia già arrivato il momento di modificare o se volete ritornare a normalizzare i vostri comportamenti. Non vi fate influenzare dalle sensazioni o dai calendari. Continuate a comportarvi come avete fatto finora. Sappiate che usciremo da questo dramma solo se ognuno di noi farà la sua parte con lo stesso civismo e lo stesso spirito di sacrificio che ha dimostrato finora di avere. Alcune immagini diffuse dai mezzi di informazione e dai social, dalle quali sembra trasparire un allentamento nel rigore dei comportamenti di alcuni, per fortuna di pochi, non vanno prese ad esempio. Anzi vanno deplorate.