Arcuri: facciamo passi in avanti ma ancora non bastano

Stiamo facendo dei passi avanti, in qualche misura rilevanti, non siamo ancora, per nulla, all'obiettivo. Lavoriamo giorno e notte per conseguirlo nel più breve tempo possibile, combattiamo tenacemente contro questo nemico forte, sconosciuto e purtroppo invisibile. Continuiamo a chiedere ai nostri cittadini dei sacrifici, speriamo di poterli ripagare con gli sforzi che tutti noi, senza limiti, stiamo facendo.