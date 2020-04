Arcuri illustra i numeri della pandemia

Per la prima volta, da ieri, i ventilatori sono di più dei ricoverati in terapia intensiva. È un segno che non solo il contagio si sta attenuando, non solo questa famosa curva, questo famoso indicatore RI è sotto controllo, ma anche che si cominciano a vedere, ricorrendo ai numeri che, vedete,. sono l'unica grandezza che anche in questi tempi confusi, non si può discutere, anche i numeri stanno cominciando a confortarci.