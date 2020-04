Arcuri: In Lombardia 5 volte i morti civili della guerra

Tra l' 11 giugno 1940 e il 1° maggio 1945, durante la seconda guerra mondiale, a Milano, persero la vita sotto i bombardamenti, 2000 civili in 5 anni. Per il corona virus, in due mesi dal primo caso a Codogno, ad oggi, in Lombardia ci hanno lasciato 11851 civili, 5 volte di più in soli due mesi. Ed oltre alla solidarietà che tutti noi dobbiamo ai nostri concittadini lombardi, oltre alla consapevolezza della gravità che l'emergenza ha assunto in quelle terre sfortunate, noi dobbiamo mettere bene a mente questi riferimenti. Noi stiamo vivendo una grande tragedia. Siamo riusciti ad affrontarla a fronteggiarla, ma non a ancora sconfiggerla. Questa è la dura realtà dei fatti. Allora, per rispondere a quella signora, come possiamo fare per evitare che questa tragedia si prolunghi troppo o si rafforzi e che quel riferimento numerico clamoroso, possa assumere una rilevanza ancora superiore?