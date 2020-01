Arte, è autentico il Klimt ritrovato a Piacenza

“Ha sollevato gli interessi di tutta la comunità artistica internazionale, dicevo, con non poca emozione, che annuncio a voi tutti che l'opera è risultata autentica.” “E' una profonda emozione essere qua e vedere da vicino un'opera che è bellissima, è difficile da descrivere l'emozione che si prova. Un'opera le cui vicissitudini, processuali chiaramente, non le vicissitudini artistiche, nascono il 22 febbraio di ventidue due anni fa, quando quest'opera scompare alla vista di tutti coloro che la potevano fruire. Scompare e da allora sono partite, sono iniziate molteplici e svariate indagini volte a far ritornare, a recuperare al patrimonio culturale mondiale un'opera che è un incanto. 22 anni di indagini, sono state indagini intense, varie che hanno portato a scenari diversi e complessi, quando il 10 dicembre dell'anno scorso quest'opera è stata ritrovata”.