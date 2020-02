Assessore Gallera: 240 contagi in Lombardia

Oggi abbiamo condiviso anche una modalità rispetto alla gestione dei dati, che prevede una verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto sia alle positività che al tema dei decessi, per verificare se i decessi sono da attribuire al coronavirus oppure invece sono dovuti ad altro e il coronavirus è o una concausa oppure solo un elemento che era presente. Per cui in tema di numeri di positività l'Istituto si è impegnato ad accelerare e quindi noi oggi, diciamo, ancora vi diamo comunque dei numeri che attendono l'ulteriore valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità, per coerenza con quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo a 240 e quindi è chiaro che nell'investigazione fatta, come avete visto, siamo a più di 1800 tamponi compiuti e questa è la situazione.