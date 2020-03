Bimbi in auto, obbligatori i dispositivi anti abbandono

Ce ne sono di diversi tipi, possono essere adattati a tutti i seggiolini per auto in circolazione e interagiscono facilmente con i nostri smartphone. Quelli che vanno di più sono quelli che si collegano tramite Bluetooth con lo smartphone e sono quelli che funzionano meglio sicuramente ed è un dispositivo proprio che va appoggiato all'interno del seggiolino, quindi il bambino qualsiasi momento faccia, viene segnalato immediatamente sugli smartphone dei genitori. Cosa succede se dimentichiamo il bambino in auto? La connessione Bluetooth si interrompe e il dispositivo invia messaggi d'allarme ai telefoni cellulari collegati. Le vendite come sono andate, fino a questo momento, dei dispositivi? Beh, sì, naturalmente, diciamo il periodo è quello che è, voglio dire, le circostanze sono quelle che sono, però siccome c'è l'obbligo, diciamo la gente, comunque sta venendo a comprare i dispositivi. Naturalmente molti usufruiscono anche del buono messo a disposizione dal Governo. Il bonus governativo è di 30 euro e considerato che i prezzi oscillano tra i 40 e i 70 euro, il risparmio è notevole. Per usufruirne basta registrarsi sul sito bonus seggiolino.it. Il certificato di conformità rilasciato dal venditore, garanzia del corretto funzionamento di questo prezioso dispositivo, consentirà, al tempo stesso, di evitare una multa che può andare da un minimo di 81 a un massimo di 326 euro con decurtazione di cinque punti dalla patente.