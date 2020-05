Boeri: ripensare a città più sostenibili

Non dobbiamo assolutamente perdere l'occasione di capire che quello che dobbiamo pensare è pensare a una città diversa, a delle città che siano assolutamente più sostenibili, più pulite nell'aria, dove ci sia un intervento molto forte, per esempio, sulle caldaie. Le vecchie caldaie vanno sostituite tutte. Bisogna arrivare gradualmente a una situazione in cui anche tutti i vettori a carburante fossile nel giro di qualche anno devono essere messi al bando. Dobbiamo immaginarci una città verde, una città più verde, una città che lavora… anche per piccoli borghi, una città fatta per permettere a chiunque di poter avere i servizi a disposizione in 15 minuti a piedi. Cioè una città fatta da somma di piccoli centri urbani. Secondo me questa è la strada maestra che non solo Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, ma gran parte delle città del mondo stanno prendendo per imparare, perché noi dobbiamo anche imparare purtroppo da questa terribile tragedia perché tale è stata.