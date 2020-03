Coronavirus, bollettino medico giornaliero Spallanzani

Tutti i test eseguiti nella giornata di ieri e sino a questa mattina sono risultati negativi, compresi i contatti stretti e sintomatici della famigliola. Al momento sono solo tre i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni. La coppia cinese, i casi confermati di infezione al nuovo coronavirus, continua il percorso riabilitativo, sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un'unica stanza. Sono stati valutati ad oggi presso la nostra accettazione 204 pazienti, di questi 177 risultati negativi al test sono stati dimessi. 27 sono i pazienti tuttora ricoverati, grazie.