Bollettino Spallanzani: resta ricoverata donna di Fiumicino

Nella giornata del 27, è giunta spontaneamente presso il nostro Istituto, una giovane donna, residente a Fiumicino, con lieve sintomatologia e link epidemiologico, in quanto ha soggiornato in Lombardia, in particolare in provincia di Bergamo. La donna è risultata positiva al test per il nuovo coronavirus, che è stato poi anche confermato dall'Istituto Superiore di Sanità. In via prudenziale, lo Spallanzani ha provveduto ieri, in tarda serata, a ricoverare l'intero nucleo familiare. Ad oggi i primi test effettuati risultano positivi per il marito della donna ed uno dei due figli. Nelle prossime ore si effettueranno i testi di eventuale conferma. Tutti gli altri test, effettuati finora per gli altri pazienti, sono tutti risultati negativi.