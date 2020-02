Bollettino Spallanzani: stabili i ricoverati

La coppia di cittadini cinesi, casi confermati di Covid-19, continua ad essere ricoverata nella terapia intensiva del nostro istituto. Le loro condizioni si confermano in miglioramento, in particolar modo il maschio. I due giovani italiani, attualmente ricoverati, sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore. Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione, 68 pazienti sottoposti al test per la Ricerca del nuovo coronavirus, di questi, 62 risultati negativi al test, sono stati dimessi, 6 pazienti sono tuttora ricoverati.