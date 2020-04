Bologna, nel laboratorio che certifica le mascherine

Questo che stiamo vedendo è un test di filtrazione batterica. Sopra la mascherina, c'è una colonna di aria nella quale verrà iniettata questa soluzione di battere. Avremo, quindi, la possibilità di misurare quanti dei batteri, che sono arrivati su un lato della mascherina, sono riusciti a passare dall'altra parte. Una sala operatoria del Policlinico Sant'Orsola di Bologna riconvertita a laboratorio per testare la conformità delle mascherine chirurgiche, prototipi inviati dalle aziende, anche estere, che vogliono avviare la produzione. In questo momento, siamo l'unico laboratorio che sta conducendo contemporaneamente tutti e 4 i test che sono richiesti dallo standard europeo che definisce le prestazioni che una mascherina deve avere. L'equipe è composta da giovani dell'università di Bologna, diverse le competenze, sono: medici, chimici, biotecnologi, fisici, ingegneri, microbiologi. Molti sono volontari, tra loro anche studenti. Un lavoro a tempo pieno, dalle 8:00 del mattino alle 8:00 di sera. In un giorno riescono a completare i test per una decina di mascherine, ma le richieste sono numerose. Abbiamo già ricevuto circa un'ottantina di richieste di esecuzione di test. Almeno una decina per ogni giorno. In questa piastra vediamo un grande numero di colonie batteriche, indicazione del fatto che la mascherina che è stata testata, non ha passato il test di filtrazione, non filtra abbastanza. La dimensione dei batteri corrisponde a quella delle goccioline di saliva che emaniamo quando parliamo, tossiamo o starnutiamo, e che sono le particelle che trasmettono in qualche modo infezioni virale da una persona all'altra. Quali sono i risultati? Circa la metà dei prodotti che abbiamo testato fino ad oggi è stata scartata, questo, perché la mascherina è tecnologicamente un prodotto complesso, deve essere realizzata con materiali che consentano, ad esempio, di avere una filtrazione di batteri superiore al 95 per cento, però, non deve nemmeno essere realizzata con materiali che ostacolino troppo la respirazione.